Реставрация фасада НЭТа в Волгограде завершена на 90%

Скульптуры НЭТа тоже отреставрировали. Фото: АВО

В Волгограде продолжается реставрация здания НЭТа. Работы первого этапа стартовали весной 2021 года и уже выполнены на 90%. В следующем году стартует второй этап реконструкции одного из самых старых зданий города. Работы должны завершиться к концу 2023 года и театр будет соответствовать самым высоким мировым стандартам, отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который 23 ноября побывал на стройплощадке и осмотрел многофункциональный передвижной культурный центр.

- Это первые масштабные реставрационные работы, которые охватывают не только само здание, но и близлежащую территорию. Мы приняли решение в течение трёх лет их провести: к окончанию 2023 года театр должен соответствовать самым высоким мировым стандартам, - отметил Андрей Бочаров.

Вдохнуть новую жизнь в здание театра взялись специалисты АО «Приволжтрансстрой». Они усилили фундаменты и стены, обновили главный и боковые фасады и колонны, отремонтировали кровлю, отреставрировали скульптуры на фронтоне и многострадальных львов у входа. Также в НЭТе заменили окна, коммуникации и водосток. Сейчас работают над цоколем из гранита со стороны улицы Мира и гранитным крыльцом главного входа. Параллельно по периметру здания монтируют подсветку, после благоустроят и прилегающую территорию. А в 2022 году начнутся работы внутри здания. В театре обновят не только залы, но и гримерки, и все остальные помещения.