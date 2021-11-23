В Волгоградской области никак не могут закрыть три суда

В трех районах области у судов слишком мало работы. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Еще в начале года волгоградцы узнали о планах закрыть три районных суда в Волгоградской области – Чернышковский, Краснослободский и Ольховский. С инициативой тогда выступил Волгоградский областной суд, посчитав, что их коллеги в этих районах практически сидят без дела (то есть нагрузка на них куда ниже среднеобластных показателей), и их работу могут выполнять судьи соседних районов. Все это подкреплено цифрами – по сколько дел в месяц рассматривает каждый судья. Цифры говорят сами за себя. Председатель облсуда внес проект упразднения этих трех учреждений на рассмотрение облдумы. И вот только сейчас, в ноябре, этот документ готовятся отправить на рассмотрение в Правительство РФ, а в случае одобрения этот вопрос будет еще рассматривать Госдума.

Напомним, областной суд решил, что все дела, которыми занимается Чернышковский районный суд, передадут в Суровикинский, работу за Краснослободских судей будет выполнять Среднеахтубинский районный суд, дела из Ольховского района заберет Иловлинский суд. Но в каждом из райцентров останется представительство суда для удобства жителей.