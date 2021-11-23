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Происшествия23 ноября 2021 7:17

В Волгограде лихач за рулем «Киа» врезался в «Ладу»: 7-летняя девочка в больнице

Виновник аварии не выдержал безопасную дистанцию
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Девочку госпитализировали.

Девочку госпитализировали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 22 ноября, в Советском районе Волгограда в аварии пострадала девочка 7 лет. ДТП устроил 39-летний водитель «Киа Соренто». В 17.52 часов мужчина ехал по проспекту Университетскому со стороны Автомобилистов в направлении Богданова. У дома №85 лихач должен был притормозить – остальные машины остановились на красный светофор. Но не сделал этого. В итоге иномарка протаранила стоявшую «Ладу Весту», за рулем которой был 38-летний волгоградец.

От удара маленькая пассажирка «Лады» получила травмы.

- В результате ДТП 7-летняя пассажирка автомашины «Лада Веста» доставлена в больницу, в госпитализации не нуждается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВ по Волгоградской области.