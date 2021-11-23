Трасса в Волго-Ахтубинской пойме снова стоит в пробке

Чтобы попасть на мост через Волгу приходится постоять в пробке. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Во вторник, 23 ноября 2021, водители, чей маршрут пролегает через Волго-Ахтубинскую пойму, снова застряли в автомобильной пробке на трассе Средняя Ахтуба – Волгоград. С восьми утра затор в направлении Волгограда растянулся почти на 9 километров, к 10 утра машины стоят на протяжении 4 километров.

По данным сервиса Яндекс Пробки, во вторник на трассе Средняя Ахтуба – Волгоград пробка из автомобилей растянулась от поселка Третий решающий до Госпитомника. В обратном направлении затор тоже есть, но постоять в нем придется совсем немного.

Дорога эта пользуется популярностью у волжан и жителей Заволжья, многие из которых работают в Волгограде, поэтому трафик в часы пик здесь всегда большой. Добавляет времени в пути любое ДТП, а также работы, связанные со строительством новой трассы. Как раз на этом участке они идут сразу в нескольких местах.