Без света 23 ноября остались два района Волгограда

Электричества не будет на нескольких десятках улиц. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в конце осени продолжаются отключения электричества из-за ремонтных работ на электросетях. Во вторник, 23 ноября 2021, без света остались тысячи жителей сотен домов в двух районах областного центра. В списке адресов на отключение электроэнергии на этот раз значатся дома Красноармейского и Краснооктябрьского районов Волгограда, сообщили в компании «Россети Юг».

В Краснооктябрьском районе обесточили с 9 до 17 часов дома на двух улицах: Аграрная, №2-10, 2а, 4а и 6а, Кравченко, №2, 1б, 1в, 230/3, 230/153 и 230/144.

Масштабные отключения 23 ноября 2021 в Красноармейском районе Волгограда. До полудня придется пользоваться фонариками жителям домов на улицах Водопроводная, 23-35, 28-38, Дальневосточная, Коммуны, 43-59, 26, 66-72, Кооперативная, 49, Латвийская, 29-31, 19, Леваневского, 56-84, Подгорная, Семипалатинская, Совхозная, 31-45, 54-62, Хабаровская, переулок Чакинский, 10, 12, 15-19, переулок Подгорный. Весь день с 9 до 17 часов не будет света на семи улицах по адресам: 33-х Героев, №337-357, 302-324, Бутлерова, 346-360, Бобровского, 1, 5, 7, Волкова, №79-111, 92-120, Марковникова, №83-107, 70-94, Миклухо-Маклая, 91-119, 84-108, Стальского, №50, 52, 54, 46-48, 69-87.

И с 9 до 13 часов локальный блэкаут объявили еще на более двух десятков улиц Красноармейского: 40 лет ВЛКСМ, 52, 58а, Брестская 13-81, Булаткина, 1а, 1-11, 4-16, Галилея, 2-6, 13-23, Гремяченская, 39-63, 67, Глубинная, 15-37, 16-38, Измайловская, 2-8, 12, 16, Железнодорожная, 2, 8-18, Компасная, 17-35, 18-36, Лениногорская, 15-35, 35а, 18-34, Мелиоративная, 1-107, 2-90, Мачтозаводская, 16-38, Мытищенская, 3-27, 2-34, Нижнедонская, 1а, 1-59, 59а, 2а, 2-58, 58а, 58б, Норильская, 1-97, 2-104, Орденская, 1-45, 2-48, 49-83, 50-98, Оросительная, 1-13, 2а, 2-44, Савиной, 4, 8, 23, Староладожская, 15-37, 16-48, Сарпинская, 1а, 1-61, 2-20, 24-94, Харабалинская, 4-90, 1-95, Штурманская, 19-37, 16-36, Якуба Колоса, 3-65, 2-10, переулок Штурманский, 5-15, 12.