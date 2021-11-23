Волгоградцы пожаловались Александру Бастрыкину на закрытие онкодиспансера в Камышине

С закрытием больницы будет разбираться следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Волгоградской области, обеспокоенные сообщениями о закрытии Камышинского филиала волгоградского онкодиспансера, дошли до главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. И добились, чтобы он обратил внимание на проблему. Как сообщает пресс-служба СК РФ, в связи с жалобой людей, которые просят возбудить уголовное дело на чиновников в связи с закрытием очень важного стационара, Александр Бастрыкин поручил руководителю волгоградского управления разобраться в ситуации.

Василий Семенов должен будет выяснить и доложить руководству, какие меры принимают для того, чтобы восстановить права людей на необходимое медицинское обслуживание. Напомним, ранее волгоградский облздрав прокомментировал ситуацию с реструктуризацией филиала. По словам чиновников, без помощи пациентов с онкологией они не оставили. Все пациенты, нуждающиеся в получении химио- и гормонотерапии смогут получать ее в ЦАОП. Центр амбулаторной онкологической помощи расположен на базе горбольницы Камышина.

Как говорят в комитете здравоохранения региона, ЦАОП оснащен высокоточным диагностическим оборудованием, которое помогает обнаружить рак на ранних стадиях. Здесь же работает дневной стационар, палаты дневного пребывания. Тут принимают всех пациентов, кроме тех, которым нужно круглосуточное наблюдение врачей.