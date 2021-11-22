В Волгограде ищут свидетелей наезда иномарки на 11-летнего ребенка на Семи ветрах

Мальчик попал под колеса "Рено". Фото: УМВД по Волгограду.

Следователи волгоградского райотдела полиции №3 начали процессуальную проверку по факту ДТП, которое случилось в воскресенье в 17.20 в Дзержинском районе Волгограда на оживленной улице Землячки. 34-летний водитель на «Рено Каптюр» ехал со стороны бульвара 30-летия Победы в сторону улицы Космонавтов. Возле дома №58/1 на проезжую часть выбежал 11-летний школьник. Водитель не успел затормозить, мальчик оказался под колесами. По предварительной информации, он перебегал дорогу в неположенном месте. Но, чтобы в точности восстановить реальную картину событий, следователям понадобились свидетельства очевидцев или записи с видеорегистраторов.

Всех, кто может пролить свет на обстоятельства ДТП и рассказать, как все произошло на самом деле, просят позвонить в отдел полиции №3. Всю информацию можно сообщить дежурным по телефонам (8442) 93-75-02 -дежурная часть отдела полиции № 3; 8-937-550-49-83 или 02.

Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице. У него травмы различной степени тяжести.