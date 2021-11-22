В Волгоградской области дорожники готовятся к сильному снегопаду на трассе

Дорожная техника готовится выйти на расчистку трасс. Фото: администрация Волгоградской области.

К сильному снегопаду и плохой видимости на трассе готовятся дорожные службы в Волгоградской области. В управлении дороги Москва – Волгоград заявили о готовности в случае ухудшения погодных условий в ночь с 22 на 23 ноября задействовать 224 снегоуборочные машины. По информации, которую дорожники получили с метеоситсем, установленных вдоль федеральной трассы, область накроет снегопад, при этом температура упадет с +3 до -4, значит, дорожное покрытие будет скользким. Рекомендуют водителям соблюдать осторожность и во вторник, 23 ноября. Во время снегопада видимость на дороге будет не больше 100 метров.

В распоряжении предприятия Упрдор Москва – Волгоград есть достаточное количество специализированной техники и противогололедных материалов. Дорожники будут действовать и рассчитывать количество необходимой техники по ситуации. Дежурить обещают круглосуточно.

Сегодня ночью и завтра днем водителям рекомендуют особенно внимательно следить за соблюдением скорости, дистанции, не рисковать во время обгона. Ну и не мешать работе снегоуборочных машин.

ВАЖНО!

В случае нештатных ситуаций на трассе можно звонить по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: 8 (4752) 726044 центральный офис; 8 (8442) 968625 (филиал в Волгограде).