В Волгоградской области из-за ОРВИ на карантин отправили два десятка школ, детсадов и вузов Фото: Олег УКЛАДОВ

На минувшей неделе в Волгоградской области из-за ОРВИ на карантин отправили учащихся 21 учреждения – школ, детских садов, вузов и колледжей. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 8%.

Отметим, что чаще всего несовершеннолетние болеют РС-вирусом, риновиурсом, бокавиурсом, аденовирусом, COVID-19. В больших детских коллективах вирусы быстро распространяются, самый эффективный способ остановить это – разобщение.

Параллельно в регионе идет массовая вакцинация от гриппа и COVID- 19.

- Во всех государственных учреждениях здравоохранения имеются противогриппозные вакцины для детей, студентов, беременных женщин и взрослых. По состоянию на 19 ноября 2021 года привито от гриппа 959,1 тысяч человек, что составляет 38% от численности населения в регионе, - уточнили в ведомстве.

От коронавиурса привились 1,2 миллиона человек.