Голкипер волгоградского «Ротора» получил травму в игре с «Балтикой»

Фото: ФК Ротор.

Голкипер волгоградского «Ротора» Игорь Обухов получил травму во время игры с «Балтикой». Под конец второго тайма на 90-й минуте вратарь покинул поле, ему оказали необходимую помощь. Как рассказали «КП-Волгоград» в ФК «Ротор», сейчас с Обуховым все в порядке, он скоро приедет в город-герой.

«Сейчас с Игорем всё в порядке и по прибытии в Волгоград его ждёт более детальное обследование, после которого будут определены сроки восстановления и лечение», - уточнили в ФК.

Напомним, 21 ноября сине-голубые на выездном матче в Калининграде проиграли «Балтике» со счетом 1:2. Единственный гол забил Тургай Мохбалиев, Отметим, что это четвертое поражение подряд. Сейчас команда находится на 17-ом месте.