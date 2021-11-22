Вакцинация от коронавируса в Волгоградской области завершена на 74%

Вакцинация в регионе завершена на 74% Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области с каждым днем увеличивается число жителей, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, прививку от ковида сделали 1,2 миллиона волгоградцев. Полностью завершили иммунизацию 1,17 миллиона человек. Вакцинация в регионе завершена на 74%.

- 48% от общего числа вакцинированных в регионе составляют люди старшего поколения и имеющие хронические заболевания, - отметили в облздраве.

Напомним, защиту от коронавируса можно получить в одном из 63-х стационарных пунктов в поликлиниках и больницах. Также кабинеты для вакцинации работают в десяти ТРЦ Волгограда и Волжского, в музее «Россия — моя история». В отдаленные населенные пункты ездят передвижные пункты иммунизации.