Новогодняя шароель перекочевала на запад Волгограда

Фото: Администрация Волгограда

До Нового года остается чуть больше месяца, в Волгограде началась подготовка к празднику. В городе установили первый зимний атрибут. В Дзержинском районе на пересечении улиц Савкина и Республиканской перед культурно-досуговым комплексом «21 век» стоит шароель, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. Этот арт-объект перекочевал на запад Волгограда из центра еще в прошлом году. Год назад шароель украшала островок на пересечении проспекта Жукова и Хорошева.

Ранее новогодняя искусственная ель стояла в Центральном районе Волгограда, она украшает областной центр уже четвертый год.

- Предметы новогоднего декора закупаются высокого качества и хранятся в соответствии с нормативными условиями. Это позволяет использовать фигуры многократно, что отличается от использования одноразовых поделок в предыдущие годы. Так, некоторые предметы декора, на смену которым приходят новые, перевозят из центра на другие площадки, - отметили в мэрии.

Напомним, в преддверии Нового года-2022 на улицах Волгограда установят украшения за 2,6 миллиона рублей.