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Общество22 ноября 2021 12:55

Камышинский стеклотарный завод оштрафовали на 44 миллиона

Росприроднадзор наказал предприятие за неверную информацию об утилизации отходов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Большой штраф получил «Камышинский стеклотарный завод» в Волгоградской области. Предприятие предоставило неверные сведения в отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров за 2020 год. За это Межрегиональное управление Росприроднадзора наказало завод штрафом в размере 44 миллионов 682 тысяч рублей.

Как рассказали в «КП-Волгоград» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в отношении АО «Камышинский стеклотарный завод» было проведено административное расследование. Выяснилось, что в декларации были искажены данные о количестве выпущенных в обращение на территории страны товаров и их упаковок, которые было необходимо утилизировать после утраты потребительских свойств. Штраф был наложен в двукратном размере суммы экологического сбора. Также заводу необходимо устранить причины нарушений.