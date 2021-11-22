На трех жительниц Волжского возбудили уголовное дело за мошенничество и взятки

Следователи выясняют все обстоятельства преступления Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три жительницы Волжского стали фигурантками уголовного дела за мошенничество и покушение на дачу взятки. В 2018 году две волжанки обратились к 30-летней местной жительнице с просьбой помочь в решении вопроса о прекращении исполнительных производств, которые возбудили судебные приставы. Только у нее не было никаких знакомых приставов, но об этом обратившихся к ней женщин она не предупредила и решила на них заработать. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, волжанки передали ей деньги, одна - более 150 тысяч рублей, другая – 9,5 тысячи.

- Подозреваемая указанные денежные средства сотрудникам службы судебных приставов для решения вопроса о прекращении исполнительных производств в отношении граждан не передала, а присвоила их себе и распорядилась в последующем по собственному усмотрению, - отметили в следкоме.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. На обманувшую волжанку возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», на должниц – по статьям «Покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере» и «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».