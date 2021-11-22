Под Волгоградом ищут поджигателя лодки

В Октябрьском районе неизвестный поджег лодку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские Октябрьского района волгоградской области разыскивают злоумышленника, который поджег моторную лодку. Инцидент произошел в хуторе Ильмень-Суворовский. 30-летний владелец плавсредства рассказал, что кто-то пробрался в его частный двор и облил пластик бензином.

- Обнаружив возгорание, заявитель потушил лодку и вызвал наряд полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск подозреваемого, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В настоящий момент стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия.