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Происшествия22 ноября 2021 11:59

Под Волгоградом ищут поджигателя лодки

В Октябрьском районе неизвестный испортил плавсредство
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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В Октябрьском районе неизвестный поджег лодку.

В Октябрьском районе неизвестный поджег лодку.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские Октябрьского района волгоградской области разыскивают злоумышленника, который поджег моторную лодку. Инцидент произошел в хуторе Ильмень-Суворовский. 30-летний владелец плавсредства рассказал, что кто-то пробрался в его частный двор и облил пластик бензином.

- Обнаружив возгорание, заявитель потушил лодку и вызвал наряд полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск подозреваемого, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В настоящий момент стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия.