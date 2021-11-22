Дождь, снег, +9 тепла: погода в Волгограде и области 23 ноября

Погода в Волгограде на 23 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После непродолжительных морозов в Волгоградской области ожидается потепление. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Гидрометцентре, 23 ноября в южных районах температура воздуха прогреется до +4...+9º. Но так будет не везде: в северной части днем будет от -1...+4°. Ночью тоже прогнозируют температурные качели – от -4...+1º до +1...+6º. Синоптики обещают умеренные осадки днем - дождь, морось, мокрый снег. Местами выпадет много снега. Из-за этого возможно налипание на проводах и деревьях. На фоне этого – туман, морось, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Чуть менее капризной будет погода в Волгограде: ночью +1...+3°; днем +2...+4°. Осадки тоже будут, но небольшими. Выпавший снег быстро растает из-за плюсовых температур. Ожидается северо-восточный ветер с порывами до 12-17 метров.

Лучше не ставить машины под хрупкими конструкциями и деревьями.