Вломившиеся в волгоградский Роспотребнадзор противники QR-кодов не повлияли на работу Управления

Инцидент не повлиял на работу ведомства Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде в конце прошлой недели противники введенных QR-кодов нагрянули в региональное Управление Роспотребнадзора на встречу с его главой Ольгой Зубаревой. Несколько человек решили проверить наличие у санитарных врачей сертификатов о вакцинации, сотрудникам прошлось вызвать охрану. Как рассказали «КП-Волгоград» в волгоградском Роспотребнадзоре, этот инцидент не повлиял на работу Управления, оно осуществляло деятельность в штатном режиме. Также в ведомстве добавили, что готовы к общению с населением, но не в очном формате.

- Управление сообщает, что всегда готово к открытому и полноценному диалогу в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях профилактики новой коронавирусной инфекции для граждан работает горячая линия для получения информации по противоэпидемическим мероприятиям, включая получение результатов тестирования, поступающие обращения граждан оперативно рассматриваются, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Напомним, на территории России, в том числе в Волгоградской области, была введена система QR-кодов. Она направлена на снижение темпов распространения ковида. Многие организации различных сфер деятельности можно посещать с сертификатом о вакцинации или о перенесенной в течение полугода болезни.

Пока же в регионе не удается добиться снижения заболеваемости COVID-19. В области не сформировался коллективный иммунитет к ковиду. Вакцинацию прошли около 1,18 миллиона волгоградцев.