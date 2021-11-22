За сутки коронавирус убил 37 волгоградцев

За жизни людей борются врачи инфекционных госпиталей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С момента начала пандемии коронавирус унес жизни 4288 жителей Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального оперативного штаба, 22 ноября из-за смертельно опасного вируса погибли 37 человек. Это мужчины и женщины в возрасте от 52 до 94 лет. Среди погибших 19 женщин (59, 65, 66, 67, 69, 69, 70, 75, 76, 76, 80, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 90 лет) и 18 мужчин (52, 53, 64, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 72, 74, 77, 83, 83, 83, 89, 90, 94 лет).

Согласно географии смертности большая часть жертв – жители Волгограда (22 человека), В Михайловке и Светлоярском районе скончалось по 3 человека, в Котельниковском – 2, в Городищенском, Калачевском, Клетском, Котовском, Октябрьском, Руднянском, Суровикинском районах – по 1 жителю.

Напомним, что в Волгоградской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают бесплатно в поликлиниках, торговых центрах, мобильных пунктах.