Власти Волгоградской области спланируют развитие региона до 2030 года

Фото: пресс-служба областной администрации.

В понедельник, 22 ноября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачи по развитию региона до 2030 года. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Речь шла о национальных и региональных проектах, которые заметно улучшают качество жизни волгоградцев. Ремонтируют и строят дороги, появляются новые детсады, благоустраивают общественные пространства. Глава региона поручил до конца 2021 года согласно срокам завершить запланированное и уже сформировать бюджет на 2022-ой.

Обсудили стратегии социально-экономического развития Волгоградской области.

- С учётом складывающейся социально-экономической ситуации, вызовов, угроз современного этапа развития и проделанной работы представить предложения по стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года, - обратился к коллегам губернатор.