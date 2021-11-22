В Волгограде уборщица обокрала хозяина квартиры, пока тот спал

Женщине дали 6 лет условно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 ноября Тракторозаводской районный суд Волгограда приговорил 35-летнюю жительницу к 6 года условного срока. Женщина обокрала владельца квартиры, который нанял ее для уборки и выгула собаки. Преступление произошло в тот момент, когда мужчина спал. Преступница воспользовалась этим, взяла его банковскую карту и смартфон, сделала перевод через личный кабинет на сумму 20 тысяч рублей. Когда потерпевший обнаружил пропажу средств, обратился в полицию. Через историю операций удалось быстро вычислить воровку.

- Вину в совершении преступления подсудимая признала, до окончания судебного разбирательства в полном объёме возместила причиненный ущерб. К уголовной ответственности она привлечена впервые, - сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Помимо основного срока ее приговорили в испытательному – на 8 месяцев. Приговор суда еще не вступил в законную силу.