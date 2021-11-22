На севере Волгограда рецидивист устроил стрельбу

В воскресенье, 21 ноября, в одном из садоводческих товариществ в Тракторозаводском районе Волгограда жители услышали стрельбу. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого – 53-летнего рецидивиста. Именно он произвел несколько выстрелов. Благо, никого не ранив. У мужчины нашли винтовку Мосина и ППШ-41, которые он, по его словам, нашел во время раскопок на полях.

- Установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии опьянения вышел из дома с предметом, конструктивно схожим с винтовкой Мосина, и стрелял в воздух, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Волгоградца задержали. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела, ему грозит до 10 лет тюрьмы.