Фото: пресс-служба Международного аэропорта Волгограда.

С 30 ноября 2021 года из Волгограда в Махачкалу откроют прямое авиасообщение. Обраться до города на юге России можно будет всего за полтора часа. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда. Выполнять полетную программу будет авиакомпания ЮВТ АЭРО. Рейсы будут дважды в неделю. Вылет по вторникам в 20.30 часов, прилет обратного х в 23.50. По четвергам время прилета – 21.25, вылет в Махачкалу – 22.20.

Билет моно будет купить от 3090 рублей. В стоимость входит ручная кладь весом 5 килограмм и габаритами 15х35х45 сантиметров. Также багаж весом до 10 кило, с габаритами 50х50х103 сантиметров.

Отметим, что самолет авиалайнера Бомбардье CRJ-200 вместит полсотни пассажиров. Сама программа пока что сформирована до конца этого года.