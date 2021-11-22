Под Волгоградом водитель иномарки погиб после вылета в кювет

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В воскресенье, 21 ноября, в Октябрьском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП. В 13.20 на магистрали «Октябрьский - Новоаксайский – Ильмень-Суворовский» 48-летний мужчина за рулем «Geely Emgrand» не справился с управлением, машину повело в сторону, и она вылетела в кювет, где перевернулась. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель от полученных травм скончался.

В Октябрьском районе накануне случилась еще одна авария с опрокидыванием авто в кювет. В 15.00 по пути в рабочий поселок Октябрьский 53-летний мужчина на «Ниве» не справился с управлением на грунтовой дороге. Внедорожник съехал за пределы проезжей части. Оказалось, что водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. С травмами его увезли в больницу.