Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье22 ноября 2021 7:00

В этом году волгоградские врачи провели более тысячи телемедицинских консультаций

Медики общаются с ведущими специалистами России
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба областной администрации.

Фото: пресс-служба областной администрации.

1100 телемедицинских консультаций провели врачи больниц Волгоградской области с начала 2021 года рамках регионального проекта. Специалисты обсуждают важные вопросы лечения непростых пациентов, принимают решения о том, какая помощь будет наиболее эффективной. Как рассказали «КП-Волгоград», в октябре медики организовали 126 консультаций. По статистике чаще всего такой формат используют специалисты областного онкологического диспансера – 289, еще 173 консультации провели врачи детской больницы, 163 – медики перинатального центра №2, 141 - противотуберкулезного диспансера.

- Благодаря такому взаимодействию 286 пациентам скорректировали схему лечения, 148 больных переведены в другие медицинские организации, - сообщили в пресс-службе облздрава.

Консультации актуальны для специалистов, которые работают в области. В ФАПах и поликлиниках оборудовали 951 рабочее место с выходом в сеть с возможностью подключиться к общению с коллегами.