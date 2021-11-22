В этом году волгоградские врачи провели более тысячи телемедицинских консультаций

Фото: пресс-служба областной администрации.

1100 телемедицинских консультаций провели врачи больниц Волгоградской области с начала 2021 года рамках регионального проекта. Специалисты обсуждают важные вопросы лечения непростых пациентов, принимают решения о том, какая помощь будет наиболее эффективной. Как рассказали «КП-Волгоград», в октябре медики организовали 126 консультаций. По статистике чаще всего такой формат используют специалисты областного онкологического диспансера – 289, еще 173 консультации провели врачи детской больницы, 163 – медики перинатального центра №2, 141 - противотуберкулезного диспансера.

- Благодаря такому взаимодействию 286 пациентам скорректировали схему лечения, 148 больных переведены в другие медицинские организации, - сообщили в пресс-службе облздрава.

Консультации актуальны для специалистов, которые работают в области. В ФАПах и поликлиниках оборудовали 951 рабочее место с выходом в сеть с возможностью подключиться к общению с коллегами.