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Общество22 ноября 2021 6:47

22 ноября трасса в Волго-Ахтубинской пойме встала в многокилометровой пробке

Движение затруднилось по направлению из Волжского в Волгоград
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Пробка растянулась на 7 километров. Фото: Архив "КП".

Пробка растянулась на 7 километров. Фото: Архив "КП".

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодняшнее утро стало не добрым для автомобилистов, которые решили добираться из Волжского в Волгоград по трассе в Волго-Ахтубинской пойме. 22 ноября дорога встала в многокилометровой пробке. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на «Яндекс.Пробки», затор образовался от поворота на поселок Третий решающий до Госпитомника – это более семи километров.

При этом на трассе «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» не идут ремонтные работы, также на ней нет аварии. Пробка образовалась, по всей видимости, из-за плотного движения автомобилей. Заторы на магистрали образуются регулярно, причем как в будние, так и в выходные дни.