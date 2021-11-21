«Ротор» потерпел поражение от «Балтики»

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» потерпел очередное поражение в Футбольной национальной лиге. В 24-м туре волгоградцы в Калининграде со счетом 1:2 уступили «Балтике». При этом сине-голубые первыми забили в этой встрече, у них отличился Тургай Мохбалиев, для которого эта игра стала первой в стартовом составе «Ротора». Ближе к концу матча бывший футболист волгоградской команды Олег Алейник восстановил статус-кво, а уже в дополнительное время Владислав Лазарев принес победу «Балтике».

«Ротор» потерпел восьмое поражение в сезоне и четвертое подряд. Команда опустилась в зону вылета на 17-е место. Волгоградской команде не помогла смена главного тренера. Напомним, 18 ноября клуб разорвал контракт по взаимному согласию с Дмитрием Хохловым. Исполняющим обязанности главного тренера стал наставник «Ротора-2» Алексей Жданов.