Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 ноября 2021 13:52

В Волгограде в понедельник сохранится ветреная погода

Осадки 22 ноября в областном центре не ожидаются
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В понедельник в Волгограде дождей не прогнозируют

В понедельник в Волгограде дождей не прогнозируют

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На Волгоградскую область обрушился сильный ветер, который не утихает вторые сутки. Будет дуть ураган и в начале новой рабочей недели. 22 ноября скорость юго-западного ветра по области будет достигать 16-21 м/с, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. В Волгограде прогнозируются порывы до 10-15 м/с. Кроме того, в районах региона в понедельник ожидается дождливая погода, но осадки будут небольшими. До областного центра дожди не дойдут.

По области ближайшей ночью температура воздуха составит +1...+6º, в дневные часы +7...+12°. В Волгограде в ночь с воскресенья на понедельник +3...+5°, днем +8...+10°.