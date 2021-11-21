В Волгограде в понедельник сохранится ветреная погода

В понедельник в Волгограде дождей не прогнозируют Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На Волгоградскую область обрушился сильный ветер, который не утихает вторые сутки. Будет дуть ураган и в начале новой рабочей недели. 22 ноября скорость юго-западного ветра по области будет достигать 16-21 м/с, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. В Волгограде прогнозируются порывы до 10-15 м/с. Кроме того, в районах региона в понедельник ожидается дождливая погода, но осадки будут небольшими. До областного центра дожди не дойдут.

По области ближайшей ночью температура воздуха составит +1...+6º, в дневные часы +7...+12°. В Волгограде в ночь с воскресенья на понедельник +3...+5°, днем +8...+10°.