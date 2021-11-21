В трех районах Волгограда не будет света 22 ноября

Электричества в понедельник в трех районах не будет с утра и почти до вечера Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Зима уже близко, а в Волгограде продолжаются ремонтные и профилактические работы на электрооборудовании. Его подготовка к холодам еще не завершилась. Поэтому волгоградцы вынуждены следить за графиком отключений электричества, чтобы неработающие холодильники, телевизоры и другие электроприборы не стали неожиданностью. В понедельник в городе света не будет в трех районах. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», 22 ноября электроснабжение будет отсутствовать в Тракторозаводском, Ворошиловском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе электричества не будет с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Серова, 47-51, 46-52; ул. Кварцевая, 31-39, 34-38; ул. Кастерина, 21; ул. Апатитовая, 31-41; пер. Гидростроевский, 4.

В Красноармейском районе обесточат с 8.00 до 17.00 ул. Компасную, 75-85, 76-86, ул. Штурманскую, 77-85, 84-86, ул. Панферова, 9-33.

В Ворошиловском районе пройдут самые массовые отключения света. С 9.00 до 17.00 без электричества останутся адреса: ул. Звездина, 1-13, 3а, 2-14, 12а; ул. Макарчука, 1-21, 2-20, 2а, 18а, 20а; ул. Иванова, 1; ул. Ленкоранская, 82-90, 90/1, 90/2, 94, 97-115, 125-133; пер. Ленкоранский, 1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а; пер. Ченстоховский, 1-7, 2-8, 2а; ул. Чарджуйская, 1-15, 15а, 2-26, 10а, 20а, 22а; ул. Двуреченская, 3-11, 2-20, 16б; ул. Новоузенская, 38/12, 52, 55-99, 56/3, 56/4, 58-82, 59а, 72а, 79а, 82а, 84а, 85а, 86-96, 87а, 89а; ул. Юрия Долгорукого, 1-27, 5а, 19а, 6-16; ул. Черновицкая, 22; ул. Миргородская, 25/1-25/3, 27, 28а; ул. Кавказская, 37-41, 34-38; пер. Рыбинский, 1-21, 7а, 17а, 2-14, 2а, 18-22, 22а; ул. Елисеева, 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а; ул. Чембарская, 59-69, 61а, 57д, 18а, 18-26; пер. Чембарский, 52; ул. Череповецкая, 50, 52, 52а, 60; ул. Яблочная, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 27, 28/4а, 29, 29а, 33-47, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11, 38/12, 39а, 41а, 40-64, 50а, 54а, 62а, 64а; ул. Детская, 1/3-1/10, 1-11, 1а; ул. Панина, 7-21, 15а, 20-34, 20/1-20/8, 20/2а, 22д, 22г, 26а, 44.