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Здоровье21 ноября 2021 10:39

В Волгоградской области за сутки от ковида скончались 24 женщины

Самой молодой жертве было 54 года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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21 ноября подтвердились 35 смертей от коронавируса

21 ноября подтвердились 35 смертей от коронавируса

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Свыше 30-ти смертей от коронавируса фиксируется в Волгоградской области ежедневно. 21 ноября жертвами вируса стали 35 человек. Скончались 24 женщины в возрасте от 54-х до 90 лет и 11 мужчин, которым было от 58-ми до 92-х лет, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Погибшие проживали в Волгограде, Волжском, Калачевском, Котельниковском, Городищенском, Иловлинском, Киквидзенском, Котовском, Ленинском, Михайловском, Новоаннинском, Урюпинском и Фроловском районах.

В последнее время чаще от коронавруса погибают женщины. Только за неделю с 15 по 21 ноября скончались 159 волгоградок, за 7 дней от ковида умерли 87 мужчин.

Всего за пандемию COVID-19 унес жизни 4251 жителя Волгоградской области.