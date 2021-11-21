Проба Манту помогла выявить у волгоградского школьника редкое заболевание

Кисту у школьника удалили в 7-й больнице Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде проба Манту позволила спасти жизнь 13-летнему мальчику. После ее проведения в школе подростка направили на прием к фтизиатру. Ему сделали рентген и КТ-исследования, по итогам которых врач обнаружил у школьника кисту легкого. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, ребенку диагностировали эхинококкоз легких.

- Это форма антропозоонозной инфекции, вызываемой личинкой цепня эхинококка и приводящей к специфическому кистозному поражению легочной ткани. Эхинококкоз редкое, но единичное заболевание. В медучреждение с таким заболеванием поступает в среднем 2-3 ребенка в год, - отметили в региональном комитете здравоохранения.

Родители школьника обратились к хирургам 7-й больницы. Медики коллегиально приняли решение оперировать подростка. Полуторачасовую операцию провели заведующий кафедрой детской хирургии ВолгГМУ и детский хирург клинической больницы скорой медицинской помощи № 7 Октай Дамиров. Мальчику удалили кисту размером 7х6х7 сантиметров. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

СПРАВКА

Эхинококкоз легких – наиболее опасный гельминтоз, развивающийся при заражении яйцами ленточного глиста – эхинококка, сопровождающийся образованием паразитарных кист в легочной паренхиме. Инвазия легких наблюдается в 15-20% всех случаев эхинококкоза, 70-80 % приходится на поражение печени (эхинококкоз печени), остальное - сердца, головного мозга и других внутренних органов. Возбудитель эхинококкоза легких – личинка ленточного глиста эхинококка, относящегося к цестодам.

Половозрелые особи паразитируют в тонком кишечнике животных отрядов псовых и кошачьих - собак, волков, лисиц, песцов и др. В стадии личинки (паразитарной кисты) эхинококки обитают в тканях промежуточных хозяев – парно- и непарнокопытных (овец, коров, лошадей, оленей, свиней) и человека. Человек заражается яйцами эхинококка, выделяющимися с калом больных животных, также при контакте с шерстью, при дойке, стрижке овец, выделке шкур. Заразиться можно и через ротовую полость - при употреблении немытых зараженных овощей, зелени, некипяченой воды.