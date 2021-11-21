Облздрав опроверг информацию о вспышке инфекции у детей в больнице Волжского

Тестирование на ковид дало отрицательные результаты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В детской больнице Волжского за последние сутки у трех маленьких пациентов, находящихся на лечении с разными диагнозами, поднялась температура. Дети находились в разных палатах. Однако о вспышке инфекции в медучреждении речи не идет. Облздрав опроверг информацию о массовом заболевании. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, при поступлении детей инфекционный анамнез не отягощен.

Ребятам с температурой сделали экспресс-тестирование коронавирус, все результаты оказались отрицательными. Дети будут переведены в другое отделение больницы. Известно, что у них разная симптоматика.

- Принятые за врачей-инфекционистов медицинские работники являются сотрудниками данного медицинского учреждения, осуществляющие экспресс-тестирование, - отметили в облздраве.

Отметим, 21 ноября местные СМИ опубликовали информацию якобы о массовой вспышке инфекции в детской больнице Волжского.