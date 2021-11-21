С начала года в ДТП в Волгоградской области погибли 185 человек

В Волгоградской области люди получают травмы в ДТП каждый день. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Обстановка на дорогах в Волгоградской области оставляет желать лучшего, из-за пренебрежения правилами ежедневно случаются аварии с тяжкими последствиями. В регионе за 10 месяцев 2021 года произошло почти 2 тысячи ДТП. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, погибли в происшествиях 185 человек, в том числе дети, травмы получили 2391 участник дорожного движения. На дорогах Волгограда в текущем году в результате аварий скончались 34 человека, двое из них – дети. Ранения получили 1043 человека.

- ГИБДД напоминает! В целях недопущения трагедий на дорогах, участники дорожного движения должны понять, что именно от их поведения на проезжей части, от действий за рулем зачастую зависит не только собственная жизнь, но и жизнь и здоровье других людей! – отметили в региональной полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ежегодно в третье воскресенье ноября в мире отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП, он был принят Генеральной Ассамблеей ООН. Событие должно привлечь внимание людей к большому числу трагедий, которые случаются на дорогах, и заставить соблюдать ПДД. В Волгоградской области почтили память погибших в авариях в Городищенском районе. А в Волгограде полицейские возложили венок и цветы к памятнику жертвам ДТП, установленном на Третьей продольной в Краснооктябрьском районе.