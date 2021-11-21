Ростовчанин в Волгограде обчищал иномарки бизнес-класса

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Ростовчанин не стал в Волгограде Робином Гудом, он грабил богатых, но не отдавал деньги бедным. 11 ноября в полицию обратились несколько волгоградцев, которые были обладателями дорогих иномарок. Они сообщили, что неизвестные разбили стекла их авто и забрали из салонов ценные вещи. Полицейские установили личность подозреваемого, тем более он попал во время кражи на камеру видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый за кражи и разбойное нападение 33-летний житель Ростовской области, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мужчина сознался в содеянном. Он приехал в Волгоград специально, чтобы обчищать автомобили бизнес-класса, которые были припаркованы на улицах города. При этом подозреваемый успел после преступлений перебраться в Самару, куда выехали волгоградские полицейские для задержания. Известно, что мужчина обокрал машины в Центральном и Ворошиловском районах, устанавливаются все эпизоды преступления.

Следственное управление Управления МВД России по Волгограду возбудило уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемого уже доставили в Волгоград, его заключили под стражу.