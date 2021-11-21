На юге Волгограда фура насмерть сбила женщину и уехала с места трагедии

Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть женщины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером в субботу, 20 ноября, в Красноармейском районе Волгограда произошло смертельное ДТП. В период времени с 19.30 до 20.00 грузовой автомобиль ехал по трассе «Котельниково-Сальск» и напротив остановки «Дачи Якорь» сбил 63-летнюю женщину. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадавшая в результате происшествия погибла на месте. А водитель скрылся, но его быстро нашли.

- По подозрению в причастности к данному происшествию сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области установлен и задержан автомобиль «ДАФ», под управлением 56-летнего водителя из Московской области, - отметили в региональной полиции.

Мужчина сознался, что совершил ДТП. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».