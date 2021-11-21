Штормовой ветер в Волгограде продолжит дуть 21 ноября

Погода в воскресенье не порадует волгоградцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу на Волгоградскую область обрушился штормовой ветер со снегом и дождем. Неприятная погода сохранится в регионе и в воскресенье, о чем предупредили волгоградцев прогнозы МЧС и Волгоградского ЦГМС. 21 ноября на большей территории области и в Волгограде порывы юго-западного и западного ветра будут достигать 18-23 м/с, в отдельных районах ожидается шторм до 20-25 м/с. В утренние часы могут пройти небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом, днем на улице должно быть сухо и переменная облачность.

В районах области температура воздуха днем в воскресенье составит +2...+7°, в Волгограде будет +4...+6°.

МЧС настоятельно рекомендует волгоградцам при усилении ветра не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями. Из-за порывов все это может рухнуть, так что стоит обходить их и пешеходам. Нельзя стоять под проводами и подходить к оборванным линиям электропередач. В домах и квартирах при ухудшении погоды необходимо плотно закрыть все окна и форточки.