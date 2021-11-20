В Волгоградской области сотрудники ДПС поймали лесорубов и браконьеров

Лесорубы надеялись, что в темное время суток их преступление останется незаметным. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области сотрудники ДПС за сутки дважды поймали граждан, которые нанесли ущерб природным ресурсам. Одни решили заготовить дров и срубили несколько акаций в лесничестве в Чернышковском районе, другие нелегально ловили раков и рыбу запрещенными орудиями лова. И на тех, и на других возбудили уголовные дела.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на автодороге «Нижний Гнутов - Нижний Чир - Суровикино» сотрудники ДПС остановили трактор, в прицепе которого лежали свежеспиленные стволы деревьев. 25-летний водитель с 31-летним пассажиром объяснили, что с помощью бензопилы спилили в лесополосе несколько деревьев, чтобы топить печь. Лесорубы уничтожили больше пяти кубометров акации. За это им грозит до 4 лет тюрьмы.

Вторую машину остановили в Центральном районе Волгограда. «Ниссан Пикап» ехал из Краснослободска, за рулем находился 64-летний житель Краснодарского края. Когда сотрудники ДПС заглянули в салон, там нашли 12 сетей длиной более километра, 10 ящиков рыбы, 3 мешка раков и надувную лодку.

- Документов, подтверждающих легальность вылова и перевозки груза, у автомобилиста не оказалось, - сообщили в пресс-службе регионального главка.

Запрещенные снасти и улов у браконьеров изъяли, самих их доставили в отделение.