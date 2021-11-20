На улице Мира в Волгограде хотят сделать одностороннее движение

Весь сайдинг, которыми обшили балконы, жителей попросят убрать. Дома вернутся к первоначальному облику. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде каждую неделю обсуждают грядущее благоустройство улицы Мира. Сегодня о ближайшем обновлении улицы говорили на расширенном заседании Общественной палаты Волгограда с активистами, экспертами, представителями администрации города и новым мэром Владимиром Марченко. Как сообщили "КП-Волгоград" в мэрии, общественность поддержала идею добавить озеленения улицы и вернуть ей первоначальный облик.

Улицу Мира хотят сделать односторонней, а жильцы домов должны будут расстеклить балконы и убрать внешние блоки кондиционеров с парадных фасадов. О том, что обсуждали на встрече, рассказал председатель волгоградского отделения Союза журналистов России и член областной Общественной палаты Вячеслав Черепахин.

Такой станет прогулочная зона перед бизнес-центром на Мира,19. Фото: Вячеслав Черепахин.

- Обсуждалась концепция "ВЯЗа", предполагающая новую транспортную схему с двумя участками одностороннего движения - спуск с Комсомольского моста направо к Краснознаменской и от Комсомольской в сторону Планетария, - рассказал Вячеслав Черепахин.

То есть вся улица Мира в Волгограде может стать односторонней. Сейчас там двустороннее движение, но те, кто едут от планетария, упираются в островок на Комсомольской и могут повернуть только направо на Комсомольский мост.

- После анализа дорожной ситуации специалистами профильных ведомств на обсуждение общественности будет выноситься вопрос о целесообразности изменения направлений движения и создания дополнительных парковочных карманов путем сужения пешеходных зон либо проезжей части, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Архитекторы центра «ВЯЗ» уже не раз рассказывали о своей идее очистить фасады домов от внешних блоков кондиционеров, убрать рекламу, расстеклить балконы, сделать все вывески в едином стиле. И они уже встречались по этому поводу с предпринимателями. На словах вернуть прежний облик улице – дело несложное. На практике убедить жителей, что они должны пожертвовать своим комфортом ради эстетического облика города будет непросто. Это понимают и городские власти, и общественники.

Так в конечном итоге должны очиститься фасады. Фото: Вячеслав Черепахин.

- Изначально было желание реализовать реконструкцию всей улицы на 80-летие победы в Сталинградской битве. Но по ходу работы над проблемами становится понятно, что они довольно масштабные и трудозатратные. И решить их надо максимально учитывая интересы жителей. Поэтому я думаю, не стоит торопиться всё исполнить вполукривь к красивой дате, а постараться сделать пусть позже, но хорошо. Так, чтобы Мира стала живой, красивой улицей и примером для будущих реконструкций других улиц, - говорит Вячеслав Черепахин.