В Волгограде от коронавируса умер 37-летний мужчина

Молодые люди, не дожившие даже до 40-летия, практически ежедневно попадают в сводки погибших от COVID-19 жителей Волгоградской области. 20 ноября оперативный штаб по коронавирусу подтвердил 37 летальных исходов за сутки. Эти пациенты скончались в ковидных госпиталях от осложнений, вызванных коронавирусом. Среди них 10 человек, которым не было и 60 лет. Самой молодой жертве – 37 лет.

18 умерших проживали в Волгограде, 13 – в Волжском. Погибли 2 жителя Еланского района и по одному из Иловлинского, Калачевского, Ленинского и Урюпинского районов.

- Среди умерших - 14 мужчин в возрасте 37, 46, 55, 56, 57, 59, 64, 72, 74, 79, 81, 86, 94, 94 лет; 23 женщины в возрасте 49, 49, 52, 54, 62, 64, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 77, 78, 78, 78, 80, 83, 87, 90, 92, 93 лет, - сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.

Новых заболевших больше в Волжском, чем в Волгограде – ровно в два раза. В областном центре положительный тест на ковид получили 93 человека, в Волжском – 186. Из районов области лидер по заболеваемости – Среднеахтубинский район. Там 25 человек получили положительный тест. В Камышинском районе заболели 19 человек, столько же в Новоаннинском.