Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 ноября: заболеваемость и смертность на рекордно высоком уровне

Врачи продолжают ежедневно сражаться за жизни пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Никаких существенных изменений в статистике заболеваемости и смертности в Волгоградской области, к сожалению, пока нет, хотя уже весь ноябрь в регионе действуют серьезные режимные ограничения. Прирост заболевших изо дня в день держится на отметке 460-470 новых случаев в сутки. И по-прежнему сохраняется рекордно высокая смертность. На 20 ноября в Волгоградской области снова зарегистрировано 37 летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом. Заразились за сутки 466 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 ноября 2021 года.

Смогли справиться с коронавирусом 349 человек – столько пациентов выписали с больничного за одни сутки. Им советуют пройти бесплатную диспансеризацию через некоторое время, чтобы посмотреть, как чувствует себя организм после столь тяжелого вторжения вируса. К сожалению, 37 человек не смогли справиться с болезнью. Всего с начала пандемии Волгоградская области потеряла уже 4216 человек. Напомним, в Волгоградскую область приехали медики из федерального центра. Сейчас наши врачи перенимают передовой опыт.

В Волгоградской области сохраняется требование носить маски в общественных местах и предъявлять QR-код о вакцинации при входе в непродовольственные магазины, заведения общепита, бани, сауны, парикмахерские, бассейны, фитнес-клубы и оздоровительные центры. Также без документов о вакцинации или перенесенного заболевания не пускают в кино, театры и музеи. Накануне волгоградцы, не согласные с этими требованиями властей, решили «взять штурмом» местное управление Роспотребнадзора. Женщины ходили по зданию и требовали от сотрудников санитарного ведомства и их начальника показать свои QR-коды и надеть маски. Свою выходку они сняли на видео.

Данные на 20 ноября. Яндекс Коронавирус.

Тем временем, лекарство от коронавируса еще не изобрели, и вакцинация остается единственным способом защитить свой организм от смертельной болезни. Волгоградцы в ноябре поставили рекорд – ежедневно прививки делает вдвое больше людей, чем в октябре. Накануне в область привезли свежую партию вакцины, в том числе и «Спутник Лайт», который был в дефиците.