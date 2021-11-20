Волжанин без прав на иномарке протаранил маршрутку: четверо пострадавших

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В обстоятельствах серьезного ДТП, случившегося в субботу утром в Волжском, сейчас разбираются сотрудники волгоградской полиции. По предварительной информации, которая есть к этому времени, 46-летний водитель на пассажирской «Газели» поворачивал налево с улицы Пушкина в Волжском на улицу 40-лет Победы. В салоне он вез пассажиров, находился на маршруте. В это же время в прямом направлении по Пушкина ехала Toyota Cresta. Седан ударил микроавтобус в бок и смял у «Газели» пассажирскую дверь и всю правую сторону.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по волгоградской области, в аварии пострадал водитель иномарки (как выяснилось, у него ко всему прочему не было водительских прав), и трое пассажиров маршрутки. Ушибы получила 6-летняя девочка. Ее бабушка в больнице с серьезными переломами. 41-летняя женщина получила сотрясение мозга и ушиб плеча.