В Волгограде таксист убил пассажира, испачкавшего салон его авто

Избитый пассажир такси умер в больнице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедия случилась еще 12 ноября, а накануне СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело на 24-летнего волгоградца. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Молодой человек подрабатывал таксистом и убил своего пассажира, который испачкал ему салон.

В пресс-службе следственного управления рассказали, что задержанный молодой человек занимался частным извозом. В тот день он подвозил двоих мужчин. В пути пассажиры испортили салон машины, из-за чего у них начался конфликт с водителем. Разборки продолжились на улице. Там водитель ударил 37-летнего пассажира кулаком по лицу, в результате чего тот рухнул на землю. Во время падения он разбил голову об асфальт.

Несмотря на то, что пострадавшего забрали в больницу, врачи не смогли спасти ему жизнь – слишком тяжелую травму головы он получил. Получается, что водитель легковушки по неосторожности убил человека. Он уже задержан. Расследование уголовного дела продолжается.