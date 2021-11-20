Под Волгоградом женщина погибла в столкновении легковушек, двое ранены

Водителя автомобиля "ЗАЗ" увезли в больницу с места ДТП на мосту через реку Царица. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

45-летняя женщина погибла, оба водителя в больнице – таков печальный ДТП, случившегося в пятницу, 19 ноября в Ленинском районе Волгоградской области. По предварительным данным, виноват 38-летний водитель «Фольксваген Поло». Мужчина ехал по трассе со стороны Ленинска в направлении Волжского. В 0.40 он не справился с управлением, выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Ларгус». Оба водителя получили травмы, 45-летняя пассажирка «Лады» не выжила. Обстоятельства ДТП выясняются.

Серьезная авария, и тоже в первом часу ночи, произошла в Ворошиловском районе Волгограда. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, на мосту через реку Царицы 45-летний водитель «ЗАЗ» не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение, после чего машину отбросило под колеса встречной фуры. Водителя легковушки увезли в больницу.