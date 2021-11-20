Закройте окна и форточки: МЧС предупреждает волгоградцев о сильном ветре и мокром снеге

Синоптики обещают гололед и изморозь. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Туман, гололедно-изморозевые явления, сильный ветер и налипание мокрого снега на проводах и деревьях – полный набор неприятных погодных явлений ожидается в Волгограде 20 ноября 2021 года. Глядя на прогноз Волгоградского ЦГМС, региональное управление МЧС решило выпустить предупреждение для жителей. Спасатели просят волгоградцев следить за погодой на улице и при сильном ветре (а он его порывы будут достигать 23 м/с) соблюдать осторожность.

Машины сегодня лучше парковать подальше от деревьев и рекламных конструкций, чтобы потом не бегать в поисках виновника повреждений. Да и сами обходите деревья и шаткие конструкции стороной, если вы пешеход. Не стойте под проводами, которые могут оборваться от сильно ветра и мокрого снега. И если вам в голову придет выйти на реку на лодке или яхте, спасатели просят отмести такие идеи. Сегодня лучше находится дома. При этом в МЧС советуют плотно закрывать окна и форточки.