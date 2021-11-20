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Происшествия20 ноября 2021 6:42

Участников массовой драки возле Торгового центра в Волгограде ищут по камерам наблюдения

Участников массовой драки возле Торгового центра в Волгограде ищут по камерам наблюдения
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вокруг полно камер, поэтому найти драчунов будет несложно. Фото: кадр с видео телеграм-канала Volgasib_ru

Вокруг полно камер, поэтому найти драчунов будет несложно. Фото: кадр с видео телеграм-канала Volgasib_ru

Большой разборкой и разбитыми носами начался вечер пятницы у группы молодых людей, которые 19 ноября привлекли к себе внимание большого числа прохожих возле Ворошиловского торгового центра. В оживленном месте, где в это время сотни покупателей, парни сошлись стенка на стенку. На видео, которое очевидцы снимали на телефоны и выкладывали в сеть, видно, как десятки парней отчаянно рубятся, только не понятно за что. Это придется узнать полиции. УМВД по городу Волгограду выясняет причины и обстоятельства конфликта в Ворошиловском районе.

Найти участников массовой драки не составит труда – место людное, вокруг камеры. Полиция еще вчера изъяла записи. А также опросила очевидцев. Об этом КП-Волгоград сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД.