Участников массовой драки возле Торгового центра в Волгограде ищут по камерам наблюдения

Вокруг полно камер, поэтому найти драчунов будет несложно. Фото: кадр с видео телеграм-канала Volgasib_ru

Большой разборкой и разбитыми носами начался вечер пятницы у группы молодых людей, которые 19 ноября привлекли к себе внимание большого числа прохожих возле Ворошиловского торгового центра. В оживленном месте, где в это время сотни покупателей, парни сошлись стенка на стенку. На видео, которое очевидцы снимали на телефоны и выкладывали в сеть, видно, как десятки парней отчаянно рубятся, только не понятно за что. Это придется узнать полиции. УМВД по городу Волгограду выясняет причины и обстоятельства конфликта в Ворошиловском районе.

Найти участников массовой драки не составит труда – место людное, вокруг камеры. Полиция еще вчера изъяла записи. А также опросила очевидцев. Об этом КП-Волгоград сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД.