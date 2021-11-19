Для Волгограда в 2022 году закупят троллейбусов на 1,4 миллиарда рублей

Власти уже давно говорили, что планируют обновить троллейбусный парк. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вице-губернатор Волгоградской области Евгений Харичкин подписал постановление об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов области. В нем прописаны проекты, на которые Волгоградская область получит кредиты из федерального бюджета. Здесь и обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры, и строительство новых дорог и детских садов. А два пункта – давно обещанное волгоградцам обновление парка общественного транспорта. Согласно документу, подписанному 17 ноября, Волгоградская область в следующем году закупит 56 новых троллейбусов. И потратит на это 1,4 миллиарда рублей.

30 троллейбусов за 750 миллионов приобретут в рамках развития центрально-западной части города. Еще 26 «рогатых» приобретут для комплексного развития территории Тракторозаводского района. На это уйдет еще 650 миллионов рублей из бюджета.