60 волгоградских медиков скончались от коронавируса

60 волгоградских медиков стали жертвами пандемии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус не щадит никого, для многих болезнь, к сожалению, оказывается смертельной. В том числе для тех, кто находится на передовой в борьбе с ней. За время пандемии ковид унес жизни 60-ти сотрудников медицинских организаций Волгоградской области. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, в этом числе врачи, средний и младший медицинский персонал, прочие сотрудники.

Напомним, за последние дни в Волгограде скончались 4 медработника, у двоих из них был коронавирус. COVID-19 унес жизнь заведующей отделением лечебной физкультуры больницы №25 Аллы Статун. Погиб от ковида и заведующий хозяйственной частью поликлиники №28 Владислав Генералов. Также не стало 26-летнего невролога второго неврологического отделения 25-й больницы Александра Дария и заведующего хирургическим отделением 5-й больницы Сергея Морщинина. Их смерти не связаны с коронавирусом.