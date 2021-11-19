Волгоградка оформила на сироту-инвалида более 800 тысяч рублей кредитов

40-летняя мошенница вскоре предстанет перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгограда передала уголовное дело в отношении 40-летней мошенницы в суд. Аферистка обманула соседку с инвалидностью, оформив на потерпевшую более 800 тысяч рублей кредитов. Со своей жертвой преступница познакомилась в 2017 году. Узнала, что та еще и сирота, заступиться некому. Вошла в доверие и попросила взять в банке полмиллиона рублей. На этом женщина не остановилась.

- Осознавая, что никто не может встать на защиту девушки-инвалида, оформила на нее кредитные договоры для покупки ноутбука, телевизора и мобильного телефона на общую сумму более 380 тысяч рублей. При этом, после приобретения она сдала всю приобретенную технику в ломбард, а полученные денежные средства присвоила себе, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Когда обман вскрылся, на мошенницу завели уголовное дело по двум статьям. Она возместила потерпевшей большую часть ущерба, но от ответственности это не избавляет. Дело рассмотрит судья.