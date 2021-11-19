Школьника из Волгограда, планировавшего взорвать школу, отправили под домашний арест

Решение не вступило в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области вот уже полтора года расследуют уголовное дело в отношении подростка, планировавшего устроить теракт в школе. После задержания юношу поместили в СИЗО, а затем перевели с одну из психбольниц региона. Летом 2021 года подростку отменили лечение, отправив обратно в СИЗО. 18 ноября следователь подал в суд ходатайство о возвращении подозреваемого под стражу. Все-таки его подозревают в очень страшных преступлениях – в свои 14 волгоградец хранил и изготавливал боеприпасы, изготавливал оружие, всерьез готовился подорвать детей. Однако суд отказал. Подозреваемого отправили под домашний арест.

- Цели следствия могут быть достигнуты не только путём заключения несовершеннолетнего под стражу, но и посредством содержания его под домашним арестом с наложением ограничений и запретов, гарантирующих его явку в суд, - рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Домашний арест продлится до 12 декабря. Подростку нельзя выходить из дома, посещать МОУ «Средняя школа № 61», общаться со свидетелями и другими участниками дела, а также пользоваться любыми видами связи.