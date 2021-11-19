Владимира Марченко выбрали главой Волгограда

Большинство депутатов проголосовали за Марченко. Фото: мэрия

Депутаты городской думы на внеочередном заседании 19 ноября выбрали нового мэра Волгограда. Неожиданностей не случилось. Большинство городских парламентариев проголосовали за назначенного губернатором временно исполняющего обязанности главы Владимира Марченко, сообщили в гордуме.

На заседании каждый из трех кандидатов, которых рекомендовала по итогам отборочного конкурса комиссия, рассказал свое видение развития Волгограда. Владимир Марченко уделил внимание «вечным» волгоградским проблемам, среди которых дороги, общественный транспорт, благоустройство, набережные и озеленение города.

- В ответе на мой вопрос он упомянул, что помимо ремонта дворов по федеральной программе будут отдельно восстанавливаться внутриквартальные дороги и проезды, - рассказал депутат городской думы Волгограда от КПРФ Илья Кравченко. - Огромная боль, сравнимая с вырубкой городских деревьев. Если сейчас дело сдвинется с мертвой точки, будет очень круто!

Уже в статусе полноправного главы города Владимир Марченко принес, согласно Уставу, торжественную присягу и поклялся уважать, охранять и отстаивать права и законные интересы жителей Волгограда.

Напомним, прежний мэр Волгограда Виталий Лихачев теперь заседает в Госдуме. Документы на конкурс по отбору нового городского главы подали семь человек, из которых дошли до финального этапа трое. Однако программы главы администрации Тракторозаводского района Игоря Романова и студентки Анны Манчуковской не впечатлили депутатов гордумы.

Владимир Марченко до недавнего времени курировал в администрации области строительство, ЖКХ и благоустройство, а также занимался решением вопросов обманутых дольщиков. До этого чиновник руководил комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, ранее был главой Старополтавского района.