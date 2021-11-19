В Волгограде две недели ищут 32-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт.

Вот уже две недели в Волгограде ищут пропавшую женщину – 32-летнюю Любовь Кареву. Волгоградка ушла из дома еще 6 ноября 2021 года, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Родные обратились в правоохранительные органы. К поискам подключился поисковый отряд «Лиза Алерт» волонтеры распространяют в соцсетях ориентировку на пропавшую.

Как сообщили «КП-Волгоград» в поисковом отряде, пропавшая среднего роста – 160 сантиметров, она худенькая, с короткими черными волосами и зелеными глазами.

В день исчезновения на ней были черная курточка, трико фирмы Adidas, черно-белые кроссовки. Сообщить информацию о женщине, похожей на Любовь Кареву, можно в экстренные службы 112 и по номеру «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.